מעצר של יצרן המטענים דוברות המשטרה

בהודעה משותפת למשטרה, צה"ל ושב"כ נמסר כי השבוע בוצעה פעילות סיכול ממוקדת במרחב טולכרם, שבמסגרתה נעצר מחבל בכיר בהתארגנות הטרור המקומית.

לפי ההודעה, מסתערבי מג"ב איו"ש, בהובלת חטיבת אפרים ובהכוונת השב"כ, פעלו בכפר שוויכה למעצר המחבל פאדי בהתי, אשר שימש כיצרן מטענים מרכזי בהתארגנות הטרור בטולכרם.

הכוחות נכנסו לכפר בצורה מסוערבת וגלויה, הגיעו לבית משפחתו של המחבל, סגרו על המבנה, פרצו פנימה ועצרו אותו ללא נפגעים. לאחר המעצר הועבר המחבל להמשך חקירה בידי השב"כ.

כוחות הביטחון מסרו כי "ימשיכו לפעול לסיכול טרור במרחב, מול כל מי שיפגע או ינסה לפגוע באזרחי מדינת ישראל וכוחות הביטחון".