יו"ר סיעת יש עתיד ומרכזת האופוזיציה, ח"כ מירב בן ארי, מתייחסת בריאיון לערוץ 7 להצעתו של גדי איזנקוט לאחד את מפלגות האופוזיציה לקראת הבחירות הבאות, אך מדגישה את החשיבות שבשילובו של נפתלי בנט בגוש.

לדבריה, מדובר ביוזמה ותיקה שיש לה ערך, אך מחייבת בחינה רצינית: "אני מכירה את ההצעה של גדי, זו לא הפעם הראשונה שאני שומעת אותה. צריך לבחון אותה מאוד ברצינות - גם בקמפיין וגם בבחירות. בסוף המטרה היא לייצר אלטרנטיבה לממשלה הזאת".

עם זאת, בן ארי מבהירה כי מבחינה פוליטית ייתכן שאיחוד מלא אינו יעיל בשלב זה: "כרגע, לפי הסקרים שלנו, החלקים יותר גדולים מהשלם. אם הגוש הזה יצמצם אותנו - זה פחות טוב. עוד לא התחלנו קמפיין ועוד לא מערכת בחירות, ולכן צריך לבחון את זה כל הזמן".

היא מדגישה את חשיבות תפקידו של נפתלי בנט בגיבוש הגוש וביכולת להביא קולות מהימין ולהעביר אותם למפלגות שמאל מרכז, "הייתי רוצה שבנט יוכל לקחת מצביעים שמתוסכלים מהממשלה הזאת, שפחות רואים את עצמם חלק מלפיד או מגדי - ודווקא כן יכולים לראות את עצמם חלק מבנט. המטרה היא שבנט ייקח קולות מהימין, חד משמעית".

לדבריה, נתוני הסקרים תומכים בהערכתה: "לא סתם נתניהו עומד על כ־25 מנדטים ועוד עשרה מנדטים הולכים לאיבוד. הרבה מהקולות האלה מגיעים מהימין, ובנט יודע לקחת אותם".

באשר לאיזנקוט, היא מדגישה כי אין מדובר בביקורת אישית: "אני לא נותנת ציונים. לגדי יש מטרה טובה - הוא יצא מבני גנץ, הוא מדבר על ממלכתיות ולא על מלך. הרעיונות שלו טובים, אבל צריך לבחון אותם".

על סוגיית ההובלה בגוש האופוזיציה, ציינה בן ארי כי יאיר לפיד כבר הפגין גמישות מנהיגותית בעבר: "לפיד הוכיח את עצמו כמה פעמים - הוא ויתר לבנט גם כשהיו לו שישה מנדטים, והוא ויתר לבני גנץ ונתן לו את המפלגה. אנחנו כבר הוכחנו מנהיגות בפועל".