בדיון שהתקיים היום (רביעי) בועדת הפנים של הכנסת הוצגו נתונים אודות השינויים הדמוגרפיים והגיאוגרפיים המתחוללים בגליל לנוכח הבניה הבלתי חוקית בתקופת המלחמה. את הנתונים הציג בדיון מנכ"ל 'לב בגליל', אילן רובין, המספר בראיון לערוץ 7 על מציאות ללא אכיפה וללא סמכויות שמנוצלת בידי גורמים עברייניים.

רובין ממקד את הממצאים בתקופת המלחמה וקובע כי בתקופה זו, כך העלה המחקר שבוצע על ידי ארגונו, התגלה מעין ואקום אכיפתי שאיפשר הפיכת קרקעות פרטיות שנועדו לחקלאות לבתי עסק, מבני תעשייה אולמות וגני אירועים ובתים למגורים, כל אלה באופן פיראטי ובלתי חוקי.

ב'לב בגליל' דגמו אזור מסוים בגליל ומצאו כי היקף הבנייה הבלתי חוקית על אדמות פרטיות הכפיל את עצמו בשנתיים האחרונות לעומת העשור שקדם להן. למעשה מפרי החוק זיהו את הואקום האכיפתי דווקא בתחומי הקרקעות הפרטיות, שכן כאשר מדובר באדמות מדינה האכיפה קלה יותר ומוסדרת יותר תחת גורמים שזו סמכותם בחוק.

בחלק מהמקרים, מספר רובין, החלה בהפרת חוק קטנה, ולאחר שהתברר שגורמי האכיפה אינם פועלים נגדה הבנייה הלכה והתרחבה, וכך מתחמי זולות הפכו לבתי עסק גדולים, אולמות ובתים. "בצירי התנועה מרכזיים בגליל רואים את הדברים מהכביש. במקום שדי חיטה יש מפעלים אולמות וכו'".

רבים מהאזורים המדוברים, מלמד המחקר שהוצג בכנסת, הם סביב ישובים יהודיים. מדובר באדמות הנתונות תחת שיפוט של רשויות אחרות אך הן מקיפות את הישובים היהודיים. רובין מעיר כי לא יתפלא לגלות קשרים הדוקים בין ראשי רשויות לאותם עבריינים, מה שמוביל למצב בו הרשויות והועדות המקומיות אינן מפעילות את הסמכויות הנתונות בידיהן לאכיפת החוק.

בדיון בכנסת הועלתה הדרישה לאכיפה משמעותית של החוק. לדברי רובין החוק מעניק די סמכויות ליישום האכיפה בפועל ואכן ניתן לפעול לבלימת התופעה ובהמשך למיגורה. לדיון עצמו לא הגיעו נציגי הרשויות המקומיות שבידיהם הסמכות לפעול, אך מנגד הגיעו נציגי המשטרה והגורמים הנוספים האמורים לסייע לה באכיפת החוק.

רובין מביע תקווה שבעקבות הדיון בועדה בהובלת היו"ר, חבר הכנסת קרויזר, ואתו חבר הכנסת אריאל קלנר שנחשף לנתונים, האכיפה אכן תיושם בשטח. "לא יתכן שבאזור אחד אוכפים ובאזורים אחרים לא".