ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייצב הבוקר (רביעי) לחקירתו הנגדית שלו בתיק 4000.

במהלך החקירה התייחס לטענות התביעה לפיהן הורה לרעייתו למחוק התכתבויות עם איריס אלוביץ’, בעל השליטה בוואלה, ואמר "זה לא קרה, אני לא זוכר, זו המצאה של פילבר. מה זה עוזר אם אתה מוחק? זו אמירה חסרת ערך. אי אפשר למחוק דבר… לא הייתי אומר דבר כזה טפשי".

עו"ד יהודית תירוש, התובעת, ציטטה גם את עדותו של חפץ, לפיה יאיר נתניהו התלונן על הסיקור בוואלה באומרו לאביו בנוכחותו: "אחרי כל מה שעשיתם בשביל אלוביץ’, תראה מה הם מפרסמים". לדבריה, האירוע מלמד שראש הממשלה ידע על הקשר בין הסיקור לבין פעולות רגולטוריות.

נתניהו השיב: "זה מה שחפץ אומר. לא היה דבר כזה. מה שנכון הוא שהיתה ביקורת עצומה על וואלה… לא הייתי עד לשום מקרה שבני המשפחה שלי קשרו את זה בפני או בפני מישהו אחר לחלק כלשהו ברגולציה".

במהלך הדיון אמר נתניהו: "אני לא מאשר שדובר שלי יעבוד עם מישהו אחר, אם זה קורה זה לא תקין". זאת, ברקע חקירת פרשת "קטאר-גייט".