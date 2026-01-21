חני ויעקב כץ, הוריו של התינוק ארי כץ ז"ל שנפטר השבוע במעון בירושלים, התייחסו הבוקר (רביעי) בריאיון לרשת ב' להשתלשלות האירועים לאחר הטרגדיה - ובפרט לביקורת שנמתחה על המגזר החרדי ומנהלת המעון.

"אנחנו מכירים אותה זה שבע שנים. יש לי שלושה ילדים והיא גידלה את כולם", אמרה חני כץ בהתייחסה למנהלת המעון. "מבחינתי זה לא מעון. היא דודה, אימא שנייה של הילדים שלי. אני מכירה אותה היטב ואנחנו כמו משפחה. רק אליה אני אשלח את הילדים שלי".

בעלה, יעקב כץ, תקף את האשמות שעלו ברשתות החברתיות ובתקשורת, לדבריו כלפי הציבור החרדי כולו. "מה שריסק אותנו היו תגובות השנאה ברשתות ובערוצי התקשורת, שם החליטו להיות שופטים ותליינים", אמר. "האם מישהו היה מעיז להאשים כך את המגזר החילוני? זה חולני".

האב ציין כי לדבריו לא מדובר ברשלנות ולא מעבר לכך, "לא מדובר כאן ברשלנות ולא גרוע מכך" וכי אישר לבצע בדיקות דם בגופת בנו, "מנהל המכון לרפואה משפטית חן קוגל אמר שהבדיקות יספקו את התשובות מכל כיוון".

בהתייחס להחלטת בית משפט השלום, שהתירה תחילה את ניתוח הגופה - החלטה שבוטלה לבסוף בבית המשפט העליון - אמר כי מדובר בצעד הפוגע בערכי היהדות, "נתיחת גופה שלא לצורך זה אירוע חמור ומאוד מבזה".

הוא הוסיף ביקורת ישירה כלפי השופטת: "הרצון והמעשה של שופטת השלום, שלקחה על עצמה עניין הלכתי, זו בושה וכלימה, וזה מבזה את כל מערכת המשפט בישראל ושובר את כל האמון בה".