בריאיון היום לערוץ 7 התייחס סגן השר אלמוג כהן להצעתו של גדי איזנקוט לפעול לאיחוד פוליטי של נפתלי בנט ויאיר לפיד, וכן לפסיקות בג"ץ, לפעילות בנגב ולהליך המשפטי מול משה בוגי יעלון.

כהן אמר כי אינו עוסק באופן שבו יריביו פועלים, אלא בפעילות מחנהו למימוש החזון שלשמו נבחר.

בהתייחסו לנפתלי בנט אמר כהן כי, "מדובר בגדול הנוכלים שהיה במדינת ישראל הוא לא יהפוך להיות הממה טרזה, הוא יקים ממשלה עם רע"ם, עם מנסור עבאס ואחמד טיבי, הם השותפים של נפתלי בנט".

לדבריו, גם איחוד בין בנט, לפיד, איזנקוט וגנץ אינו מעורר בו חשש, "שום חשש".

כהן הוסיף כי ראש הממשלה נמצא, לדבריו, "רמות מעליהן", וציין כי אין לו כל דאגה מהתארגנות פוליטית משותפת במחנה היריב. הוא הדגיש כי עיקר עיסוקו הוא בפעולה למען הציבור שבחר בו ולא בהתנהלות יריביו.

בהמשך הריאיון התייחס כהן לפעילות בנגב ואמר כי מדובר בפעילות "מבורכת וחשובה", אך אינה המדד המרכזי. לדבריו, מדד ההצלחה הוא השגרה בשטח, כאשר הכוחות יוצאים ופועלים באופן רציף, וציין כי בכוונתו להעביר משוב בהתאם למצב בשטח.

בנוגע להליך המשפטי עם בוגי יעלון הבהיר כהן כי לא הושג הסכם פשרה. לדבריו, השופט דחה את עמדתו של יעלון, ולאחר סירובו הראשוני להצעת בית המשפט חזר בו, "התקפל כמו אורי גמי". כהן אמר כי לא יאפשר פגיעה בחיילי צה"ל או באזרחי מדינת ישראל, והדגיש כי עמדתו זהה כלפי גורמים מימין ומשמאל.

בסיום התייחס כהן לבג"ץ ולמבקר המדינה, וטען כי בג"ץ מתערב בעניינים שאינם בסמכותו. הוא מתח ביקורת חריפה על נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, וטען לקיומם של ניגודי עניינים. כהן קרא לאזרחים ולפקידי ממשלה לנהוג, לדבריו, באותו אופן שבו נוהג עמית, והוסיף כי אין לקבל פסיקות בג"ץ בנושאים הנוגעים לביטחון, תוך טענה לפסילת חוקי יסוד ולמניעת ביקורת מבקר המדינה על צה"ל.