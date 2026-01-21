נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נאם בכנס הפורום הכלכלי בדאבוס שבשוויץ וציין כי מערכת כיפת ברזל היא פיתוח אמריקני ולא ישראלי.

"אמרתי לביבי, תפסיק לקחת על זה קרדיט. זה פיתוח אמריקני", הצהיר נשיא ארה"ב.

טראמפ גם התייחס לדרישתו לספח את גרינלנד לארצו. "אחרי מלחמת העולם השנייה החזרנו את גרילנד לדנמרק, כמה טיפשים היינו. העולם מתמודד היום עם סיכונים גדולים יותר מאי-פעם בגלל נשק גרעיני וכלי נשק שאני אפילו לא יכול לדבר עליהם".

הוא הוסיף כי "גרינלנד יושבת ללא הגנה במיקום אסטרטגי מרכזי בין רוסיה לארה"ב. אנו זקוקים לאזור הזה עבור הביטחון הלאומי שלנו. כל מה שאנחנו רוצים מדנמרק זה את האדמה הזאת בה נבנה את 'כיפת הזהב' הגדולה ביותר שאי פעם נבנתה. זה יגן על קנדה. גם קנדה כפויית טובה. היא קיימת בזכות ארצות הברית. מה שעשינו לישראל היה מדהים אבל זה כלום לעומת מה שאנחנו מתכננים לעשות לאמריקה, לקנדה ולמערב".

טראמפ הדגיש כי הוא לא מתכוון להשתמש בכוח כדי להשיג את היעד. "אם אשתמש בכוח בלתי מרוסן - אהיה בלתי ניתן למעצורים. אבל זה לא מה שאעשה. כל מה שאנחנו רוצים זה את גרינלנד ואנחנו רוצים להיכנס למשא ומתן מיידי בנושא".