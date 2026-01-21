בית משפט השלום בירושלים נתן תוקף לפשרה לפיה שני ערבים אשר ביצעו לינץ' לפני חמש שנים ביהודים סמוך לשכונת מעלה הזיתים בירושלים יפצו את הנפגעים בסכום של 95 אלף שקלים.

הערבים נתפסו לאחר הלינץ' ונגזרו עליהם עונשי מאסר של 24 ו-33 חודשים לצד תשלום פיצוי לנפגעים. לאחר גזר הדין הגיש נגדם עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו תביעה אזרחית בסך 880,000 שקלים ובמסגרתה הושגה הפשרה.

עו"ד בלייכר מסר: "מעבר לצורך לשפות את הנפגעים על האירוע הקשה, יש בתביעות אזרחיות מסוג זה יכולת הרתעה של ממש כנגד פעולות טרור מהסוג הזה. בתיק שלנו, משפחות הפורעים ישלמו בפועל את הסכום שהוא משמעותי ומרתיע.

יש משמעות רבה לפסקי דין כספיים בסכומים משמעותיים כנגד הפורעים, אך כשהכסף משולם בפועל יש לזה אף משמעות רבה יותר. אנו נמשיך לפעול לגבות מחירים גבוהים מכל מי שיפעיל טרור נגד אזרחי ישראל הנאמנים", סיכם עורך הדין.