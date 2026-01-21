תיעוד: צה"ל חיסל קצין קישור של חיזבאללה בדרום לבנון צילום: דובר צה"ל

צה"ל חיסל הבוקר (רביעי) את אבו עלי סלאמה, קצין קישור של ארגון הטרור חיזבאללה, בכפר יאנוח שבדרום לבנון.

סלאמה שימש אחראי על ניהול פעילות חיזבאללה בכפר, תוך ניצול מרחבים אזרחיים לניהול תשתיות טרור. תפקידו כלל העברת דיווחים מצבא לבנון לחיזבאללה והכוונה למנוע מהצבא הלבנוני לפעול לפירוק אמצעי לחימה שהוסתרו באותו כפר.

לפני כחודש, צה"ל פנה למנגנון האכיפה בדרישה לפירוק מחסן אמצעי הלחימה, אך סלאמה שיבש את הפעולה תוך יצירת התקהלות שאפשרה לחיזבאללה להעביר את האמצעים מהנכס.

הוא אף פעל להטעות את צבא לבנון על ידי תיעוד המתחם כמקום ריק, לאחר שאלה הוציאו מספר קופסאות חשודות מהנכס.