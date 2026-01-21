יעל קבסה, מוזיקאית, אמנית ויוצרת, משיקה את הסינגל החדש "עולם קטן" - שיר ראפ שמתחיל בזיכרונות ילדות ומפלס דרך אל תשוקה לחופש בלתי מושג.

השיר עוסק בשאלה "לאן אני שייכת?" ומתאר את המתח שבין הרצון לברוח אל מרחב חופשי - "בוא נברח מכאן" - לבין ההכרח לחיות את המציאות, עם מגבלות הזמן, המחויבות המשפחתית והחיים שאינם מאפשרים מנוסה של ממש.

היא מסבירה כי תמונת הקאבר של הסינגל מאזכרת במכוון את התמונה המפורסמת של הפליטה האפגנית שפורסמה בנשיונאל ג'יאוגרפיק, ומוסיפה שכבת משמעות חזותית לשיר, שמבקש להתעמת עם תחושת פליטות פנימית וחיצונית גם יחד.

"עולם קטן זו יצירה מינורית וכואבת שמתגלגלת דרך כתיבה רהוטה וחריזה מתוחכמת ומסתכמת בהבנה, הרלוונטית כל כך לאשליית אינסוף האפשרויות: מתישהו צריך לבחור", היא מוסיפה.