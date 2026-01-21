השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, ויו"ר מרצ לשעבר זהבה גלאון, משכו את התביעות ההדדיות שהגישו זה נגד זו.

ההחלטה התקבלה לאחר דיון שהתקיים בבית המשפט בסוף חודש דצמבר, ולאחר שלוש שנים של הליך משפטי.

התביעה הראשונה הוגשה בשנת 2022 על ידי בן גביר במהלך מערכת הבחירות לכנסת, בעקבות דבריה של גלאון שכינתה אותו "תומך הטרור היחיד בכנסת". בן גביר דרש פיצוי בסך 300,000 שקלים בגין פרסום לשון הרע, וטען לנזק בשווי מיליוני שקלים.

מנגד, גלאון הגישה תביעה על כך שלטענתה, בן גביר הפיץ "עלילה שקרית" לפיה היא זרקה אבנים על חיילי צה"ל באירוע מלפני כעשרים שנה.

עורכי דינה, מיכאל ספרד ואלון ספיר, טענו כי מדובר בהאשמה בדיונית שנועדה להכפישה באופן חמור במהלך מערכת הבחירות.

הבוקר, באמצעות פרקליטו עו"ד דוד פטר, הודיע בן גביר כי הוא מסכים לדחייה הדדית של שתי התביעות - ללא צו להוצאות. בכך מסתיים ההליך המשפטי בין הצדדים.