הרמטכ"ל, אייל זמיר, קיים היום (רביעי) בשיחה עם הלוחמים החרדים בפלוגת הנגב בבסיס נבטים. בפלוגה זו משרתים לוחמים חרדים, המשלבים שירות צבאי משמעותי עם שמירה מלאה על אורח חיים חרדי.

השיחה התקיימה כחלק ממאמץ רחב להרחבת שורות צה"ל, ולהגברת הגיוס מקרב הציבור החרדי, במטרה להבטיח את מוכנות צה"ל לאתגרי העתיד.

הרמטכ"ל ציין כי היקף המשימות המגוון והאתגרים הגדולים מצריכים את צה"ל להרחיב את שורותיו ולהגביר את גיוס הציבור החרדי, דבר שהוא הכרחי מבחינה מבצעית. "הרחבת שורות צה"ל, ובהן גיוס הציבור החרדי, היא צורך מבצעי הכרחי כדי להבטיח את מוכנותנו לאתגרי העתיד", אמר זמיר.

הוא הדגיש את החשיבות בהארכת שירות החובה ל-36 חודשים כדי לשמור על מוכנות צה"ל, אך ציין כי הגיוס החרדי מהווה גם חובה מוסרית, כחלק מהמאמץ לחלק את הנטל באופן שוויוני.

"בתקופה הקרובה, נאשר ונוציא את הפקודה המטכ"לית לשילוב החרדים בצה"ל שתאפשר לכלל האוכלוסייה החרדית להצטרף למסגרות שירות ויחידות ייעודיות על מנת לשמור על אורח חיים חרדי מבלי לפגוע באופי השירות של שאר משרתי צה"ל.

אני קורא לציבור החרדי לבחור, כמוכם, בשירות משמעותי ותרומה לביטחון המדינה. תמשיכו לפעול, לתרום ולהוות דוגמה - אני סומך עליכם וגאה לראות אתכם כאן", סיכם הרמטכ"ל.