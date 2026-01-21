האלוף (מיל') יעקב עמידרור, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, שוחח עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm וניסה להעריך מדוע האמריקאים טרם תקפו באיראן.

"אני חושב שמה שקרה הוא שהאמריקנים הבינו בזמנו, כשההתנגדויות הקולניות בתוך איראן גברו והמומנטום של האופוזיציה היה בשיאו, שאין להם מספיק כוח לעשות משהו בעל ערך, ובשביל זה הם צריכים לרכז כוח", אמר עמידרור.

לדבריו "עד שהם זזו, המהומות שככו באיראן, ועכשיו בשביל לעשות משהו צריך פעילות גדולה הרבה יותר. נראה שהאמריקנים מתלבטים מה לעשות, כי כנראה אין בידם מכה בעלת משמעות שתביא להחלפת המשטר. בינתיים שני הצדדים מתנצחים ביניהם. היכולת של האיראנים להזיק לאמריקנים מאוד קטנה. האמריקנים מדברים גבוהה גבוהה ואם הם יצאו למבצע איראן תינזק באופן משמעותי".

הוא הציג אפשרות נוספת. "אם טראמפ יבין שכל המאמץ לא שווה, הוא ירד מהעץ. אין ספק שהוא עלה על עץ מאוד גבוה, אבל הוא תמיד יוכל למצוא תירוצים, אין באמת מישהו שדורש ממנו דין וחשבון מדויק".

עמידרור מוסיף כי הימנעות מתגובה עשויות להיות השלכות אזוריות. "לעניות דעתי אם הוא לא יעשה שום דבר, מעמדם של האיראנים באזור יתחזק, וכוחה של ארצות הברית יפחת, והאיראנים יוכלו למשוך זמן עד לבחירות האמצע בנובמבר, ואז הם ידעו איך להתמודד", הזהיר.

ומה אם האיראנים יחליטו להגיב על מתקפה נגדם דווקא נגד ישראל? "אם תהיה תקיפה באיראן, אנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק, כי יכול להיות שהאיראנים יגיבו נגד מדינת ישראל. אם זה יקרה, זאת תהיה הזדמנות למדינת ישראל לטפל באיומים האיראניים. לכן הייתי שומר על הכוח בשביל להצטרף לאמריקנים ככל שיהיה צריך", סיכם.