בני גנץ טוען: שמעתי שר בכיר מדליף מהקבינט צילום: ערוץ הכנסת

במהלך נאום שנשא היום (רביעי) במליאת הכנסת, הציג יו"ר מפלגת כחול לבן, בני גנץ, את הצעת החוק שמטרתה לשנות באופן יסודי את מבנה הקבינט המדיני-ביטחוני.

גנץ לא חסך בביקורת על חברי הקבינט והזהיר כי ההתנהלות הנוכחית עלולה לפגוע בביטחון ישראל. הוא חשף כי "בזמן המלחמה שמעתי בעצמי שר בכיר בקבינט מדליף בלייב דברים מהדיון".

לטענתו "הקבינט המדיני-ביטחוני לא כשיר לנהל את ביטחון ישראל. כרמטכ"ל קיבלתי הנחיות לא לשתף את חברי הקבינט, כי ידענו שהוא יודלף. כך, באחד מימי המלחמה, יצאתי באמצע ישיבת קבינט לשיחה דחופה, בדרך לרכב בחניון, אני רואה ושומע את אחד השרים הבכירים בשיחה קולנית, מספר על מה שמתנהל בחדר הסגור, בזמן שהדיון מתנהל. מדליף בלייב מה שקורה בחדר. והיו דברים שלא קרו מחשש שדברים יודלפו החוצה. זו הפקרה של הביטחון הלאומי".

בנוסף, גנץ טען כי חברי הקבינט אינם משפיעים על סדר היום או מקבלים את המידע הנדרש כדי למלא את תפקידם.

בהקשר זה, הציע גנץ להקים גוף ממשלתי חזק, שיבטיח את היכולת להפעיל אקטיביות מקצועית וממוקדת.

עוד ציין גנץ כי ההצעה מציעה קביעת סנקציות מוסריות ופרקטיות למי שהשתמט מצה"ל, והדגיש כי "מי שלא שירת בצה"ל לא יוכל להיות במפקדה העליונה".