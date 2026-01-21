אבי מעוז: תוקפים אישית, במקום להתווכח על אידיאולגיה ערוץ הכנסת

יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, מסביר בראיון לערוץ הכנסת כי הוא אינו פוסל אף אדם - גם אם אינו מסכים איתו וחלוק איתו באופן אידיאולוגי.

"אני מאוד מכבד כל אדם באשר הוא אדם, אבל נלחם נגד האידיאולוגיות, האג'נדות והרעיונות. שיילחמו נגדי על הרעיונות שלי, שיתווכחו איתי. כרגע תוקפים אותי ברמה האישית ומגדירים אותי קיצונית", אמר מעוז.

כשנשאל לגבי נישואים של להט"בים השיב "אני לא יוצא נגד אף אחד אישית - אלא נגד הרעיון. מדינת ישראל היא מדינה יהודית ולא יכולים להיות בה נישואים אזרחיים. בקום המדינה נקבע שבישראל יש נישואים על פי ההלכה היהודית. עדיין לא פרצו את זה בסטטוס קוו - וזה הבסיס לחיים המשותפים שלנו.

יש דברים שגם אני לא יכול לעשות. כשאנחנו חיים ביחד - זה נעשה על פי הרוב הדמוקרטי. כשאנחנו בקואליציה אנחנו פועלים לעניין אחד, כשהאופוזיציה בשלטון הם פועלים בניגוד הפוך למדינה היהודית ומנסים להשליט פה 'מדינת כל אזרחיה", סיכם מעוז.