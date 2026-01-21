חברת הכנסת, עאידה תומא סלימאן (חד"ש), לשעבר ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, תוקפת את מעבר הגרעינים התורניים לישובים מעורבים.

בראיון לאתר "פוליטיקלי קוראת" אמרה תומא־סילמאן, כי העיר עכו מהווה עבורה "חוויה מכוננת", כיוון ש"יש בה משהו מפלסטין שלפני 48’. אנשים מכירים אחד את השני, יש אנושיות".

עם זאת, לדבריה, "גם עכו משתנה. נכנסו גרעינים תורניים, ישיבות, ואוכלוסיות עם אג’נדה גזענית. זה לא תמים וזה פוגע במרקם העיר". את ירושלים כינתה "עיר קשה וגסה", והסיבה לכך לטענתה, "לא בגלל הכנסת, אלא בגלל הדיכוי והכיבוש שמורגשים בכל פינה".

"אנשים רואים פסטורליה, ואני רואה היסטוריה של גירוש, שוטרים שמתנכלים, מתנחלים בעיר העתיקה ומצלמות שמתעדות הכול חוץ מהאלימות", אמרה.

את הפמיניזם הגדירה תומא־סילמאן כ"מאבק פוליטי כולל", והוסיפה ואמרה, כי "אי אפשר להיאבק באלימות נגד נשים ולהתעלם מהכיבוש, מהריסת בתים וממלחמות" שכן "דיכוי מגדרי, לאומי ומעמדי קשורים זה בזה".

היא הדגישה, כי פמיניזם שמנסה להשתלב בצבא או במערכת דיכוי הוא לא פמיניזם.