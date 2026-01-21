בית משפט השלום באשקלון שחרר היום (רביעי) למעצר בית את הנהג שחשוד שדרס אתמול למוות את הנער החרדי בן ה-16, נפתלי צבי קרמר, בצומת אלומה שליד קריית גת.

עם זאת, המשטרה ערערה על ההחלטה, וניתן צו עיכוב ביצוע למשך 24 שעות. בינתיים הנהג יישאר במעצר.

הנהג נחשד בין השאר בעבירה של המתה בקלות דעת. הנהג החשוד אמר בחקירתו כי לא זיהה את הנער שדרס. כאשר שאל הסנגור מה הייתה מסוכנתו של הנהג ענה נציג המשטרה: "במקום להאיץ לעבר קהל אנשים, יש לבלום. זו דרך המלך".

השופט יריב בן דוד שחרר כאמור את נהג האוטובוס למעצר בית מלא, בפיקוח ובתנאים מגבילים. "מדובר באירוע מצער בו נפגע ומת נער בן 16 כתוצאה מפגיעת אוטובוס שבו נהג החשוד במהלך הפגנות האוכלוסייה החרדית בצומת קוממיות. על אף התוצאה העגומה, סבורני בנסיבותיו הספציפיות של האירוע כפי שנלמדות מחומר החקירה, הסרטון שהוצג בפניי, שיתוף הפעולה של הנהג, העובדה כי עצר לאחר הפגיעה בצד הדרך וכי נעדר כל עבר פלילי - ניתן להעדיף חלופת מעצר פוגענית פחות שהולמת את נסיבות המעשה והעושה", קבע השופט.