מרכז הקונגרסים הבינלאומי בנייני האומה העניק לאיש העסקים רמי לוי את אות "יקיר האומה", במסגרת כנס מרכז הנדל"ן שהוקדש לתכניות העתיד של ירושלים.

בנימוקי קבלת האות צוין כי רמי לוי זכה בהוקרה על תרומתו יוצאת הדופן לחברה הישראלית, חזון חברתי מתמשך, הנהגה עסקית אחראית ומחויבות לצמצום פערים. פועלו ניכר בהשפעתו על יוקר המחיה, הרחבת הנגישות הצרכנית וחיזוק תחושת השוויון והערבות ההדדית בישראל.

עוד צוין כי לאורך שנות פעילותו שילב לוי הצלחה כלכלית עם אחריות חברתית ודאגה לאוכלוסיות מגוונות. לצד פעילותו העסקית, פעל למען נזקקים ואוכלוסיות מוחלשות והוביל תרומה מתמשכת לרווחת אזרחי המדינה. עודנאמר כי לוי מוביל מודל של תחרות הוגנת, הרואה באזרחי המדינה שותפים מרכזיים לחוסנה הכלכלי והחברתי של ישראל.

רמי לוי עצמו אמר עם קבלת האות: "אני נרגש מאוד ומופתע מעצם הבחירה בי לקבל את אות יקיר האומה. אני מודה למרכז הקונגרסים הבינלאומי בנייני האומה על הכבוד הגדול. הפרס הזה מחזק אותי להמשיך לפעול למען ירושלים ולמען מדינת ישראל מתוך מחויבות עמוקה לחברה הישראלית ולערכים של שוויון וערבות הדדית".