נעמי חיימוב, אלמנתו של אהרון חיימוב הי"ד שנפל בקרבות באופקים בשבעה באוקטובר, התחתנה אמש (שלישי) עם אבנר יוספי מירושלים.

חיימוב צעדה לחופה עם שני ילדיה, הילה וארי, שהחזיקו בבלון עליו התנוססה תמונתו של אביהם עם הכיתוב: "ממשיכים בדרכך".

שעות לפני החופה, הגיעה נעמי יחד עם ילדיה, והתפללה בקברו של אהרון הי"ד.

בחשבון האינסטגרם שלה שיתפה את התרגשותה: "ההורים המדהימים שלי היו לצידי ברגעים הכי משמחים אבל גם ברגעים עצובים מאוד. ממש שם בבית בו גדלתי וממנו יצאתי בבוקר החתונה שלי, בחורה בת 21 שהתרגשה וייחלה להתחיל חיים לצד אהוב ליבה עד 120 שנה. אחרי 4 וחצי שנים חזרתי לאותו הבית עם שני ילדים וקרעתי את הבגד לשמע הבשורה הנוראית, ישבתי ברצפה ומיררתי בבכי. והנה, מאותו בית מאחלים ומייחלים לי שוב דרך צלחה לחיים חדשים - לצד אהבת חיי החדשה".