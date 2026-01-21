שיפור משמעותי חל ביממה האחרונה במצבו של נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אשר גרוניס, שלקה אמש (שלישי) בשבץ ופונה לבית החולים איכילוב בתל אביב.

גרוניס, המשמש גם בתפקיד ראש הוועדה לאישור מינויים בשירות הציבור, היה אמור מחר לעמוד בראש הדיון העוסק במינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד.

לפי שעה לא ברור כיצד יתקדם המינוי ובכל מקרה הוועדה לא תתכנס מחר שכן העומד בראשה עדיין מאושפז בבית החולים.

הממשלה אמורה לקבל החלטה בזמן הקרוב בנוגע למינוי מחליף עבורו. על פי ההערכות כבר יש שם מועדף לתפקיד, אך בממשלה ממתינים לבהירות לגבי מצבו של גרוניס.