השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אישר היום (רביעי) את הרחבת רפורמת הנשק ביהודה ושומרון. במסגרת ההחלטה, 18 יישובים נוספים הצטרפו לרשימת היישובים הזכאים לרישיון נשק אישי.

בין היישובים המוזכרים נמצאים היישוב שא-נור, שפונה במסגרת תוכנית ההתנתקות ב-2005, לצד ישובים נוספים במחוזות שונים ברחבי יהודה ושומרון.

לצד שא-נור נכללים גם היישובים שחרית, טל-מנשה, לשם, פרשים (אל נווה), חרשה, כרם רעים, נריה, שבות רחל, מגרון, אחיה, נופי פרת, עדי עד, משמר יהודה, בר כוכבא, איבי הנחל וגודר (תבץ).

המהלך, שנועד להגביר את תחושת הביטחון האישי של התושבים ולהחמיר את יכולת ההגנה העצמית, מצטרף לשורת צעדים שננקטו במסגרת הרפורמה שיזם בן גביר, בה ניתנו למעלה מ-240,000 רישיונות נשק אישי מאז כניסתו לתפקיד השר, וזאת לעומת רק 8,000 רישיונות שניתנו קודם לכך.

"אני שמח לאשר היום עוד 18 יישובים ביו"ש, לרשימת הישובים הזכאים לנשק אישי, גם להם מגיעה הזכות הבסיסית והמוסרית להגן על עצמם ועל משפחתם. רפורמת הנשק מוכיחה את עצמה - חיי אדם ניצלים בזכות נשק אישי בידיים הנכונות. אני מודה לראשי המועצות על שיתוף הפעולה ועל המחויבות לביטחון התושבים. אני קורא לתושבים לכו להתחמש - נשק מציל חיים", אמר בן גביר.