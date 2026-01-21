נציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי, נחקר היום (רביעי) במחלקה לחקירות שוטרים כחלק מהשלמות חקירתו, שנוגעת לחשדות לשיבוש מהלכי חקירה, מרמה והפרת אמונים בפרשת "מקורבי גן גביר".

מדובר בחקירה השלישית של יעקובי, כאשר הפעם הקודמת הייתה בחודש ספטמבר האחרון.

זאת, לאחר שביולי קיבלה פרקליטות המדינה החלטה להעמידו לדין בכפוף לשימוע, זאת בעקבות החשד כי הזהיר את מפקד היחידה המרכזית של מחוז ש"י, אבישי מועלם, שנפתחה נגדו חקירה סמויה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר גיבה את נציב שב"ס וכתב בחשבונו ברשת X: "רב גונדר קובי יעקובי. לוחם. אמיץ. נחוש. מקצוען. נציב שב"ס הטוב ביותר לדורות מדינת ישראל. גאה בך ומגבה אותך אל מול רדיפת הדיפ סטייט בראשות התופרת המשפטית".