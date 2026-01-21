ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, תקף היום בראיון בחדשות 12 את הפרשן עמית סגל וכינה אותו "שופר של נתניהו".

ברק נשאל לגבי דעתו על הצעת גדי איזנקוט לבנט ולפיד לרוץ במפלגה משותפת לקראת הבחירות הבאות והשיב "אם יש דבר שמטריד אותי הוא שמי שהוציא את זה הוא לא אחר מאשר עמית סגל שהוא שופר של נתניהו. בדרך כלל מה שהוא מדליף לא נועד לעזור לאיזנקוט ולא לקבוצה שרוצה להפיל את נתניהו".

סגל לא נשאר חייב והגיב "הגענו למצב שכל חבר של פדופיל מחלק פה ציונים על עיתונות".

הוא הזכיר שהסיבה להתנהלות של ברק כלפיו נעוצה בשאלה ששאל את ברק לפני 7 שנים וצירף סרטון בו הוא נראה מראיין את ברק ושואל "כשאתה מצולם בכניסה לווילה של אפשטיין עם החם צוואר, אתה אומר אני נכנסתי לווילה ככה רק כי קר, אז למה לא שמת כפפות?". סגל אף זכה למחיאות כפיים סוערות בתגובה לשאלה.

גם לפני כחצי שנה נרשם עימות בין השניים כשסגל מתח ביקורת על הסופר דוד גרוסמן וכתב "דוד גרוסמן כתב לניו טיימס מאמר נגד הזמנת נתניהו לקונגרס בין היתר 'בגלל שלא הציג תכניות ליום שאחרי'. ראוי להזכיר שתכניתו של גרוסמן, אותה קידם במרץ, הייתה לדבר עם החמאס".

אהוד ברק תקף אותו בתגבה: "שופר סדוק של נתניהו משתלח בדויד גרוסמן: 'למה גרוסמן תהה לפני 10 שנים מדוע נתניהו לא מדבר עם חמאס?' סליחה! מה אתה רוצה מגרוסמן? זה נתניהו שהתכתב עם סינואר ('סיכון מחושב') ושיחד אותו ב 1.5 ביליון דולר, חצי מזה להתחמשות. ביבי קרא לחזק את ה'נכס' חמאס, לא גרוסמן. 'טול קורה מבין עיניך'".