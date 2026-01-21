הטלוויזיה הממלכתית באיראן פרסמה הערב (רביעי) נתון רשמי הראשון אודות מספר ההרוגים בהפגנות הענק שהתפשטו ברחבי הרפובליקה האיסלאמית.

על פי הדיווח, המספר הכולל של ההרוגים עומד על 3,117, מתוכם 2,427 אזרחים ואנשי כוחות הביטחון. לא פורט מי הם ההרוגים הנוספים שלא נכללו במניין זה.

מדובר בנתון שמנוגד באופן משמעותי לדיווחים של ארגוני זכויות אדם, אשר מעריכים כי מספר ההרוגים בהפגנות הוא גבוה הרבה יותר.

המשטר דיכא ביד קשה את ההפגנות ועל פי עדויות שזלגו מאיראן, למרות שרשת האינטרנט במדינה נוטרלה, משמרות המהפכה ירו בבני אדם במטרה להרוג ואף ביצעו מארבים מכוונים כדי לכנס כמה שיותר מפגינים יחד ולטבוח בהם.

על פי דיווחים מחוץ לאיראן, ארגוני זכויות אדם טוענים כי מספר ההרוגים עומד על לפחות 4,560, וישנן הערכות שמספרם הסופי עלול להגיע לעשרות אלפים.