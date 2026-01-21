הקלטות שנחשפו הערב (רביעי) בחדשות 12 מגלות כי הרבנים החרדים שמובילים את הדרישה לחקיקת חוק גיוס מעריכים כי מדובר בעיקר במריחת זמן שלא תביא לגיוס בני ישיבות לצה"ל.

הרב משה הלל הירש מסביר בהקלטות כי הוא תומך בחוק מתוך הבנה שמדובר במהלך שירוויח זמן עבור הציבור החרדי. כשנשאל אם בחורי ישיבה שנפלטו מהמסגרות המקובלות בסוף יאלצו להתגייס - השיב: "חס וחלילה".

לגבי היעדים שאמורים להיות מוצבים לגיוס חרדים על פי החוק אמר הרב הירש: "הם חושבים שאנחנו נרצה למלא את היעד? בוודאי שאנחנו לא נרצה. בסוף החוק ייפול אחרי כמה שנים, אבל בינתיים הרווחנו זמן".

המנהיג הליטאי נשאל על מסגרות שנפתחו בעבר לגיוס חרדים, תחת הנהגתו של הרב שטיינמן, והבהיר: "זה היה טעות - לציבור שלנו אין מסגרות".

גם שותפו להנהגה הרב דב לנדו הבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים - אין כוונה לגייס אף חרדי, גם כאלו שאינם לומדים בישיבות. "מה שמדברים זה שטויות - לא יהיה! אנחנו לא נלך לצבא, אף אחד לא ילך לצבא".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד בהגיב: "המנהיגים הרוחניים של המפלגות החרדיות מודים בקולם שחוק ההשתמטות הוא הונאה ואף צעיר חרדי לא יתגייס".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הוסיף: "מועצת ההשתמטות הרבנית חשפה את פרצופה וכבר אינה מסתירה, הכל בלוף - אף חרדי לא יתגייס. אנחנו נמשיך לשלוח את בנינו ובנותינו לצבא והם ימשיכו לשלוח את בניהם לאסוף את הקצבאות מהמיסים שאנו משלמים".

חה"כ דן אילוז מהליכוד הגיב: "אני שב וקורא לחבריי לקואליציה להצטרף לדרישות שלי לתיקון החוק"

פורום המילואימניקים הדתי לאומי מסר: "אפשר להפסיק לעצום עיניים, הגיע הזמן לראות את המציאות ולהפסיק להיות אידיוטים שימושיים של אלו שלא רוצים בגיוס כלל. גדולי הדור החרדים מודים בקולם, אין להם כוונה לעמוד ביעדי הגיוס, רק למרוח אותנו, הציבור המשרת".

ממפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל נמסר: "הונאה מודעת, משיכת זמן מכוונת, והפקרה ביודעין. הערב ברור מתמיד: מטרת החקיקה היא לבטל סנקציות, להמשיך להזרים תקציבים למשתמטים ולגלגל את בעיית המחסור בלוחמים עוד שנים קדימה. חוק ביסמוט אינו חוק גיוס - הוא חוק שמקבע השתמטות. את “השנים שהרווחנו" תספרו למשפחות השכולות ולפגועי הנפש. ממשלה שמקדמת חוק כזה פועלת נגד ביטחון המדינה, האינטרס הלאומי ונגד הציונות. אנחנו הולכים לאותה מציאות, לעוד ממשלות שנסחטות על ידי מפלגות לא ציוניות".