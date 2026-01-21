ח"כ עמית הלוי: מורים פלסטינים לא ילמדו במערכת החינוך הישראלית ערוץ 7

מליאת הכנסת אישרה הערב (רביעי) בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק הקובעת כי בוגרי מוסדות חינוך פלסטינים לא יוכלו ללמד במערכת החינוך הישראלית.

החוק קובע כי בעל תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה ברשות הפלסטינית לא יועסק כמורה, כמנהל או כמפקח והוא ייחשב כמי שאין לו תואר אקדמי נדרש לצורך העסקה

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "ההכשרה האקדמית ברשות הפלסטינית נעשית בסביבה שיש בה הסתה נגד מדינת ישראל ושאינה תואמת את העקרונות והערכים שעליהם מושתת החינוך במדינת ישראל. בשל כך ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת סבורה כי הכשרה זו אינה הכשרה הולמת לעובדי חינוך והוראה במדינת ישראל, ועלולה להיות לה השפעה מזיקה על תלמידים".

‏‎חבר הכנסת עמית הלוי שהגיש את הצעת החוק אמר כי "המצב לפני שעבר החוק, היה זוועה אמיתית - אנחנו במו ידינו במערכת החינוך הישראלית מטפחים דור של טרוריסטים. כאילו לא די שהילדים הללו סופגים שנאת ישראל ג'יהאדיסטית מהתקשורת בעולם, מהרשתות החברתיות, מארגונים חברתיים ומהמסגדים - - הם מקבלים גם בבתי הספר הישראלים מנות גדושות של חינוך נגד המדינה ע"י מורים שהוכשרו בדרך הטרור במוסדות הרשות הפלסטינית.

המצב הזה בלתי מתקבל על הדעת, מנוגד לאחריות הבסיסית שלנו כלפי שלום אזרחינו וגם כלפי זכויות התלמידים. היתה לי ולחבריי הזכות והחובה לחוקק זאת וברוך ה' זה ייפסק החל ממחר בבוקר. בוגרי מוסדות הרש"פ יוכלו אולי להיות מורים בדמשק, או בקאבול אבל לא בבית ספרנו", הוסיף.

ח"כ אביחי בוארון, שחתום גם הוא על החוק, הדגיש כי "מתוך כ-6,700 מורים שמלמדים בירושלים, כ-4,000 הם בוגרי המוסדות ברשות הפלסטינית, אותה רשות שממנת טרור, מחנכת לטרור, ומעודדת טרור. אותם המורים שמלמדים במזרח ירושלים, בנגב ובגליל, פועלים כשליחים של הרשות, במטרה לחזק את אחיזתה בירושלים, ובמדינת ישראל. זו פצצה מתקתקת שהיום ברוך ה אנחנו מפרקים אותה. החוק הזה קריטי כדי לעצור את השבעה באוקטובר הבא וזו לא הגזמה.

צריך להבין, אותם אלפי מורים שמלמדים בבתי הספר בישראל והוכשרו ברשות הפלסטינית ומשמשים ממש שליחים שלה במערכת החינוך של ערביי ישראל ובמימון של מדינת ישראל, ואת זה בדיוק אנחנו עוצרים בחוק הזה".