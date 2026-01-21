יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, פנה היום (רביעי) ליו"ר הכנסת בדרישה לקיים דיון דחוף בעקבות שורת אירועי דריסה במהלך הפגנות ברחבי הארץ בימים האחרונים, שגבו שני הרוגים וארבעה פצועים.

בפנייתו מתריע מקלב מפני "הסלמה מסוכנת באלימות כלפי אזרחים מהציבור החרדי", וקובע כי מדובר בתופעה חריגה וחמורה המחייבת מחאה ציבורית ברורה. לדבריו, שתיקה מול מקרים אלה עלולה להביא להחרפת האלימות ולהפיכתה לנורמה מסוכנת.

מקלב הדגיש כי לא כל הנפגעים באירועים הם מפגינים, וכי בחלק מהמקרים מדובר גם בעוברי אורח חפים מפשע. "כאשר כלי רכב דורסים בשטח הפגנה - אין הבחנה בין מפגין לאזרח מזדמן, והסכנה לחיי אדם היא מוחשית ומיידית", אמר.

עוד טען ח"כ מקלב כי "ההסתה המתמשכת בתקשורת נגד הציבור החרדי תורמת לאווירה האלימה, ומכשירה פגיעה פיזית באזרחים". לדבריו, כאשר שיח מסית מקבל לגיטימציה ציבורית, התוצאה בשטח אינה מאחרת לבוא.

בפנייתו טען מקלב כי קיים "כישלון חמור באכיפה ובשמירה על ביטחון האזרחים". לדבריו, במקום הפקת לקחים ולקיחת אחריות, לעיתים נעשה ניסיון של גורמי האכיפה לטשטש או לכסות על מחדלים.

"שני הרוגים וארבעה פצועים בתוך פרק זמן קצר מחייבים דיון ציבורי ופרלמנטרי מעמיק", סיכם מקלב. הדיון, לדבריו, אמור לבחון את אופן ההתמודדות של המשטרה, רמת ההרתעה והענישה, והצעדים הנדרשים למניעת הישנות מקרים דומים.ם דומים", סיכם מקלב.

גם ח"כ מאיר פרוש התייחס בחומרה לתופעה. "התופעה החמורה לפיה פעם אחר פעם יהודים חרדים שמשתתפים במחאות נפגעים ובשני מקרים הדבר אף גבה חיי אדם, מחייבת בדק בית קפדני ונוקב.

"לכל אדם יש זכות למחות, ולכל יהודי בארץ ישראל מגיעה האפשרות להביע את כאבו על הנעשה ללא חשש שייפגע. יש לפעול בכל דרך להבטיח כי מעשים אלו לא יישנו חלילה ולהעניש בחומרה רבה את הנהגים הדורסים".