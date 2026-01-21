ח"כ מאיר פרוש הציג היום (רביעי) במליאת הכנסת הצעת חוק להסדרת השימוש במכת"זית, שתאסור שימוש בנוזל "בואש" ותחייב תיעוד חזותי של פיזור הפגנות.

בנאומו התייחס פרוש לשתי דריסות המוות של נערים חרדים בהפגנות בתקופה האחרונה, וטען: "בשיח הציבורי הנוכחי בישראל, דם החרדים הותר".

הצעת החוק, שהוגשה על ידי הח"כ לשעבר אליהו ברוכי וחתומים עליה כיום הח"כים משה גפני ויעקב אשר, מציעה לקבוע כי במכת"זית ייעשה שימוש במים נקיים בלבד, ללא תוספת חומר ובכלל זה ללא תוספת של צבע או ריח.

כמו כן, הצעת החוק קובעת כי השימוש במכת"זית לפיזור הפגנה יתועד בתיעוד חזותי שיאפשר צפייה בתמונה באיכות הולמת ושמיעת המתועד.

בהצגת הצעת החוק אמר פרוש כי "מדובר בהצעת חוק חשובה ביותר, אשר שמה זרקור לסבל רב של תושבים רבים, בעיקר בירושלים". לדבריו, "הריח המאוד לא נעים שיש בשכונות בירושלים בימים שאחרי הפגנה בה המשטרה עושה שימוש ב'בואש' - מדובר ללא ספק בפגיעה לא מידתית בתושבי השכונה".

פרוש ציין לשבח את המשטרה על היותה "קשובה לשיח שלנו בנושא". לדבריו, בעקבות עתירה לבג"ץ שהוביל נציג יהדות התורה בעיריית ירושלים, יצחק מאיר ברים, קיימה המשטרה בשבועות האחרונים סדרת ישיבות פנימיות שבמסגרתן התקבלה החלטה עקרונית לקדם מציאת חלופות לשימוש בנוזל "בואש" באירועי הפרות סדר.

בנאומו התייחס פרוש לדריסות המוות של יוסף אייזנטל ז"ל ונפתלי צבי קרמר ז"ל: "ביום כזה בו אנו מדברים על ההתנהלות במחאות, אי אפשר להתעלם מהתיעוד הקשה שפורסם הבוקר בו מתבררים הנסיבות בו הבחור תלמיד הישיבה נפתלי צבי קרמר ז"ל נדרס למוות. זהו מקרה שני בו נער נדרס למוות במחאה בעת האחרונה, וזאת בנוסף למקרי דריסה נוספים וחמורים בתקופה האחרונה, כולל פצוע בינוני אתמול".

"לא יעלה על הדעת שיהודי בארץ ישראל שמבקש למחות נגד פגיעה בכבוד המת או בכל נושא יהודי רוחני ייהרג או ייפצע חלילה", אמר פרוש. "צריך לעשות כל מה שנדרש, הכל, כדי להבטיח שדבר כזה לא יקרה שוב. זה הסתיים כבר פעמיים עם הרוגים, ועוד מספר פעמים עם פצועים - זה פשוט נורא".

פרוש המשיך: "זכות המחאה לא שמורה רק לצד פוליטי אחד, לכל אחד יש זכות מחאה. העובדה שנהיה לגיטימי בפני נהגים בכבישים לדרוס מפגינים חרדים או כמעט לדרוס, לא מגיעה בחלל ריק. אף נהג לא היה מעז לעשות זאת בהפגנה בקפלן, אבל כאשר מדובר בחרדים הכל מותר".

"אני דור שביעי בירושלים ובארץ ישראל, עוד הרבה לפני שהרצל חשב להקים מדינה, יש לי פה זכויות יסוד כמו לכל יהודי, ובזכותי ובזכות חבריי יש גם רוב יהודי בירושלים, ולא ייתכן שהגענו למצב שדווקא כיום הדם שלנו נהיה הפקר", הוסיף פרוש.

בסיום דבריו קרא פרוש "מעל במה מכובדת זו מכל הגורמים הרלוונטיים לנקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי להבטיח את שלומם של המוחים".