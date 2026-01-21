הקונסול הכללי אקוניס אירח היום (רביעי) בלשכתו בניו יורק את הוכמן לאחר שאתמול בערב בוטלה הופעתו של הסטנאפדיסט בעיר בשל הפגנה של קבוצות פרו פלסטיניות.

"לצערנו, אתמול בערב נאלץ הסטנדאפיסט גיא הוכמן לבטל את הופעתו בניו יורק בעקבות הפגנה של קבוצת פרו טרוריסטים שהתפרעו בכניסה להופעה. אלה שמדברים על חופש ביטוי ועל ערכים ליברליים - הם האחרונים שמבינים את המשמעות האמיתית של חופש ביטוי וליברליזם ולכן גם דממו ולא הוציאו הגה אל מול טבח טהרן בשבוע שעבר", אמר אקוניס.

הוא הוסיף "אנחנו מגנים בתוקף את הפעולה הזו ועומדים אל מול כל ניסיון לאלימות או להפחדה. אנו מחויבים לתמוך באמנים שלנו ובחופש הביטוי. אמנם ההופעה בוטלה, אך ההצגה נמשכה. גיא הוכמן קיים מופע אלטרנטיבי מחוץ לאולם, במינוס 10 מעלות, והוכיח שאת הרוח הישראלית אי אפשר לשבור ואף אחד לא ישתיק אותנו".

הוכמן הדגיש כי "מסע ההופעות הציוני בארצות הברית לקהילות היהודיות ממשיך בכל הכוח. אמשיך להניף את הדגל בגאווה, לא יורידו לנו את החיוך מהפנים - עם ישראל חי וצוחק".

ההופעה שבוטלה היתה אמורה להיערך במועדון ברודווי קומדי קלאב בניו יורק, אך המשטרה המקומית קבעה כי תתקשה לשמר על הסדר במקום בשל איומים של פרו פלסטינים לקיים הפגנה גדולה - ולכן האירוע יבוטל.

הוכמן עדכן ברשתות החברתיות כי ההופעה לא אושרה על ידי המשטרה וכל רוכשי הכרטיסים יקבלו החזר כספי.

שלשום הופיע הקומיקאי בטורונטו, למרות מחאה של פרו-פלסטינים מחוץ לאולם, ומעצר של אחד מהם על ידי המשטרה. עם זאת, הוכמן עוכב כשש שעות בנמל התעופה, בעקבות תלונה שהוגשה נגדו על ידי קרן הינד רג'ב.