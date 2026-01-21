עיתון 'המבשר' פרסם היום (רביעי) מאמר מערכת המתייחס לשרשרת אסונות שפקדה את הציבור החרדי בשבועות האחרונים.

המאמר, שכותרתו "אוי, טאטע, עד מתי!", מתייחס לטרגדיה שאירעה אתמול בפאתי קוממיות אתמול וקורא לציבור לעשות חשבון נפש.

המאמר מונה שורה של אסונות שאירעו לאחרונה: בחור שנהרג מפגיעת אוטובוס במחאה בירושלים, בחור צעיר שנסחף לנחל במודיעין עילית, מלמד שהשיב נשמתו מהרעלת גז באומן שבאוקראינה, שני פעוטות שנפטרו במעון בירושלים, ופעוטות נוספים בירושלים, בצפת ובהר יונה.

כותב המאמר מזהיר מפני התעלמות מהאסונות, תוך ציטוט דברי הרמב"ם על "דרך אכזריות" - כאשר פוקדת צרה ואדם אומר בלבו שכך העולם וכך אירע.

לדברי העיתון, זו אכזריות של לב שנאטם, של דמעות שמתייבשות מהר מדי, והרמב"ם מזהיר שהתעלמות תביא לצרות נוספות.

העיתון מבקר את הנטייה לברוח לפולמוס ציבורי ולהטחת האשמות במקום לעצור ולעשות חשבון נפש אמיתי. לדבריו, להפוך את הטרגדיה לסטטיסטיקה ואת הכאב לדיון היא בדיוק אותה "דרך אכזריות".

המאמר מציין כי התקופה הנוכחית היא ימי השובבי"ם, ימים המסוגלים לתשובה, וקורא לציבור לפשפש במעשיו הן בין אדם למקום והן בין אדם לחברו. העיתון קורא ליהודי המאמין לעצור, להשתתק ולשאול את עצמו מה אבא שבשמים מבקש ממנו.

המאמר מסיים בקריאה לפנות אל ריבונו של עולם בלב נשבר ולומר: "די לצרותינו. די לדמעות ילדיך. די ללבבות השבורים, אנא, אמור למלאך המשחית הרף".