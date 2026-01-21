בית הקברות היהודי בעיר דרנה שבמזרח לוב נהרס לחלוטין בעקבות עבודות להקמת תחנת כוח קטנה שהחלו במקום לפני כשנה. כך דיווח רועי קייס ברשת ב'.

פדהצור בנעטיה, יושב ראש ארגון "אור שלום" - מרכז לשימור מורשת יהודי לוב, העביר ל'כאן חדשות' את התיעודים החדשים מבית הקברות.

לדבריו, הוא מנסה באמצעות גורמי ממשל בישראל ובלוב לראות מה ניתן לעשות בנושא, נוכח התיעודים שמראים שבית הקברות נחרב.

בשנים האחרונות ניסה בנעטיה באמצעות קשריו לדאוג לשימור בית הקברות בדרנה. לדבריו, נעשה מאמץ לשמר עוד בתי עלמין יהודים ברחבי לוב בתיאום עם גורמים מקומיים, אך מדובר בבתי קברות בודדים בלבד, שכן רובם המוחלט של בתי הקברות היהודיים בלוב כבר אינם קיימים.

התיעודים שהועברו מראים הריסות נרחבות במקום, כולל נזקים לחדרי הטהרה שהיו בבית הקברות.