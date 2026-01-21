אזרחית איראנית תיארה ב-i24NEWS כיצד המשטר באיראן משתמש בכל דרך אפשרית כדי לפגוע במפגינים נגדו.

"האזרחים יצאו לרחובות מלאי תקווה, כל הקבוצות שהגיעו מכל רחוב צדדי ומכל סמטה - הצטרפו אלינו".

לדבריה, המפגינים הותקפו על ידי רוכבי אופנועים: "כולם עם רובים בידיים וגז מדמיע, הקהל החל לברוח. זה היה פשע מלחמה, חמושים מול לא חמושים. הם ירגו והרגו בלי שום פחד.

ראיתי מספר קטן מאוד של אנשים שנפגעו ברגליים, כולם נפגעו בראש, בעיניים. כל הפרצוף שלי היה מלא בכדורי רסס ודם, כשנכנסתי לבית החולים היו כל כך הרבה צעירים ששתי העיניים שלהם נפגעו", סיכמה.