ראש אמ"ן שלומי בינדר עיד היום (רביעי) בלהב 433 במסגרת חקירת המשטרה על פרשת "הפגישה הלילית", שממוקדת בחשד לדליפת מידע מסווג ממסמכים צבאיים ללשכת ראש הממשלה ולצחי ברוורמן, ראש הסגל של בנימין נתניהו.

במהלך העדות, הוצגה בפניו סדרת שאלות בנוגע לפגישה שנטען כי התקיימה בין ראש הסגל צחי ברוורמן לבין דובר ראש הממשלה לשעבר, אלי פלדשטיין, בבסיס הקריה.

פלדשטיין טוען כי במהלך המפגש, ברוורמן הציע לסכל חקירה פנימית שהייתה מתנהלת אז כנגד לשכת ראש הממשלה, חקירה שהתפתחה מאוחר יותר לפרשת המסמכים המסווגים.

בשבוע שעבר גם הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, וכן קצין בכיר בצה"ל, מסרו עדויות במסגרת החקירה.