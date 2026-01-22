פוליטיקה היא אמנות האפשר, אך אם איננו רוצים שהיא תכלה אותנו, עלינו להציב לה קווים אדומים ברורים.

במשך חודשים התרענו ש"חוק ביסמוט" הוא חוק השתמטות, ובתגובה ספגנו מחלקים בציונות הדתית בוז, השחרות וניסיונות לפגוע באמינותנו. קראו לנו "אידיוטים שימושיים" ו"שמאלנים בתחפושת", וטענו שהסכמת הרבנים תוביל לגיוס המוני.

המשכנו להיאבק, הצגנו נתונים והפרכנו שקרים, והנה יצאה בת קול: הרבנים החרדים מודים כעת בקולם ממש כי אין להם כוונה לציית לחוק. הם מבהירים שהחוק הוא מסך עשן בלבד, שנועד למשוך זמן ולהזרים מיליארדים לפרויקט ההשתמטות הגדול.

לפני כמה שבועות, עמד בן שפירו אל מול גל עכור של אנטישמיות מהימין והטיח בהם כי המחנה אינו מעל הכל. הוא אמר, באומץ, כי התפקיד של מחנות אידיאולוגים אינו לבנות קואליציות, אלא לקדם ערכים לטובת המדינה אותה הם אוהבים. יותר מזה, אם יאבד המחנה את זהותו, גם הכוח הפוליטי שלו יתרסק תוך זמן קצר.

​דבריו של שפירו נכונים שבעתיים כאן ועכשיו. כעת, כשהדברים מונחים בגלוי על השולחן, הגיע הזמן להקשיב לקולנו. אנחנו מנסים לומר דברים דומים: אם אחרי שנתיים של מלחמת קיום עקובה מדם, מלחמה שבה הקרבנו בנים ובנות, שבה משפחות התפרקו ואנשים איבדו את יקיריהם ואת גופם למען המדינה, מחנה הימין לא יעצור ויאמר "עד כאן", אנו נחצה קו אדום שממנו אין דרך חזרה. שיקולים פוליטיים קצרי טווח יכולים להצדיק פשרות רק עד גבול מסוים; המצב הנוכחי הוא בלתי נסבל, בלתי נסלח והרסני לעתיד המדינה.

​האמירה הזו היא ערכית, אך היא גם פוליטית מהמעלה הראשונה. בשנתיים האחרונות, חלקים בציונות הדתית התייחסו אלינו, הנאבקים למען חוב גיוס אפקטיבי, כבוגדים או כ"גיס חמישי". אך האמת היא הפוכה: אנו אלו שבאים להציל את הימין. אם המחנה הלאומי יאבד את יסודותיו הבסיסיים ביותר, את התפיסה שמדינת ישראל היא ערך עליון, שדרוש צבא חזק כדי להגן עליה ושלא ניתן לתמוך בבוטות שכזו בהשתמטות, הוא יאבד את זהותו, ויתפרק. זה אולי לא יקרה מחר, אך זה יקרה בתוך שנים ספורות, מה יותר ממה שאתם חושבים.

​המחיר על עצימת העיניים מול העוול והלבנת השקר ירדוף את הימין עוד שנים רבות. ויתור בוטה כל כך על ערכים אינו רק פגיעה במדינת ישראל, אלא פגיעה במחנה הימין כולו. ביום שבו המחנה יתפורר, אתם תיזכרו בנו ותבינו שלא נאבקנו כדי לפרק, אלא כדי להזכיר לחברה הישראלית מהם הערכים שלאורם אנחנו פועלים. הגיע הזמן להתעשת. הגיע הזמן לעצור. עכשיו.

הכותב הוא מנכ"ל "ריבוא" - הבית הרעיוני של ברית המשרתים