שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, מצהיר כי איראן לא יכולה להיות רגועה בשל דחיית התקיפה המתוכננת של הצבא האמריקני נגדה על רקע הדיכוי האלים המתמשך של ההפגנות נגד השלטונות.

האקבי העריך בראיון לכאן רשת ב' כי הדחייה נובעת מהרצון לבחון את המצב הפנימי באיראן. הוא ביקש לשגר מסר למשטר בטהראן לפיו איומיו של טראמפ "למחוק את איראן" עלולים להתממש בקרוב. "במקום איראן הייתי לוקח את דברי הנשיא ברצינות. הנשיא הראה בקיץ שהוא לא מפחד לתקוף, כפי שעשה בפורדו".

באשר להרכב מועצת השלום וההתנגדות הישראלית למעורבות טורקיה וקטאר, הודה האקבי כי הוא מבין את התנגדותו של נתניהו, אך ציין כי הנשיא טראמפ תומך בישראל ושום דבר לא ישנה זאת. לדבריו, מעורבות המדינות הללו היא נושא ש"יצטרכו לפתור".

כשנשאל לגבי התיישבות יהודית בעזה השיב "אני לא מכיר שההתנחלויות בצפון הרצועה הן חלק מתוכנית השלום האמריקנית".

לדבריו נסיגה אפשרית מהקו הצהוב תלויה אך ורק בישראל. "לא נדרוש מישראל צעדים שיסכנו את ביטחונה לפני שמועצת השלום תתארגן ותקום בפועל".