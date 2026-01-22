במלון רמדה בירושלים נערכת היום (חמישי) ועידת ערוץ 7 תחת הכותרת "חוק הגיוס - פשרה אפשרית או פיצוץ בלתי נמנע?".

בועידה משתתפים שר התקשורת שלמה קרעי, שר המורשת עמיחי אליהו, ח"כ יולי אדלשטיין, הרב יגאל לוינשיין וההורים השכולים אלחנן דנינו וריקי ברקוביץ'.

במהלך הוועידה יתקיימו מספר מושבים. המושב "ספרא וסייפא" יפגיש בין הרב בני קלמנזון, נשיא ישיבת עתניאל, שבנו אלחנן נפל בקרבות גבורה בשבעה באוקטובר לבין אל"מ (במיל') הרב אליעזר שנוולד - ראש ישיבת ההסדר "מאיר הראל" במודיעין.

ההורים השכולים יהושע שני, אביו של סרן אורי מרדכי ז"ל ומשה שפירא, אביו של סמ"ר ענר שפירא ז"ל יקיימו שיח "על אובדן והתגייסות".

בשאלה "איך מביאים לשינוי" ידונו נעמה מושקוביץ, ממובילות "תורתם אומנותן" ונועה מבורך, ממובילות שותפות לשירות.

צילום: שמעון בן זקן

