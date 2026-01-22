נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לפעולה צבאית אפשרית מול איראן בריאיון לרשת CNBC, והצהיר כי ארה"ב מקווה שלא יהיה צורך בפעולה כזו.

במקביל הוא ציין כי המשטר ממשיך להתנהל באופן אלים לדיכוי ההפגנות נגדו. "הם יורים ברחובות ללא הבחנה". אמש פרסמו האיראנים לראשונה נתון רשמי שהודה כי בדיכוי המחאות נהרגו 3,117 בני אדם - מספר נמוך בהרבה מההערכות של ארגוני זכויות אדם.

טראמפ גם חשף כי דחיית ההוצאות להורג של מאות מהמפגינים, שתוכננה להתבצע בימים האחרונים, נעשתה בשל התערבותו ואיומיו. "הם עמדו לתלות 837 אנשים. אני אמרתי להם: 'אתם לא יכולים לעשות את זה, זה יהיה רע'. הם ביטלו את זה, ואני מקווה שזה לא יקרה לעולם".

בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית, טראמפ הצהיר כי ללא התערבותו האמריקאית ביוני האחרון, איראן הייתה משיגה נשק גרעיני בתוך חודש. הנשיא לא חסך בפרטים על המבצע הצבאי שנקטה ארה"ב, וציין את השימוש במפציצי B-2 כדי להרתיע את המשטר האיראני. "הם היו בלתי ניתנים לגילוי, אבל כל אחת מהפצצות האלה פגעה במטרות שלה, והן מחקו את המקום", אמר טראמפ, תוך שמירה על איום ברור לפעול שוב אם איראן תנסה להמשיך לפתח נשק גרעיני.