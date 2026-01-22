אירוע חריג בקרית ביאליק. שוטר נפצע הבוקר (חמישי) באורח בינוני עד קשה ושני שוטרים נוספים נפגעו קל כשהוצתו על ידי אדם שאיים לשלוח יד בנפשו בתחנת דלק סונול הסמוכה לקניון הקריון.

השוטרים טופלו על ידי צוותים של מד"א ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה. הפצוע באורח בינוני עד קשה נכנס לטיפול כשהוא בהכרה עם כוויות בפלג גופו העליון.

החשוד בהצתה, תושב קרית מוצקין כבן 33, נעצר לאחר מרדף קצר של המשטרה.

חובש בכיר במד"א אבראהים כעביה, סיפר: "כשהגעתי למקום הבחנתי בקרוב משפחה שסובל מכוויות בפלג גופו העליון ושני גברים נוספים במצב קל. יחד עם צוותי מד"א נוספים הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם לבית החולים כשמצבו של אחד בינוני, עם כוויות בדרגה ב' ו-2 במצב קל".

עדי ראייה סיפרו כי השוטרים הוזעקו בתחנת הדלק הסמוכה לקריון בעקבות דיווח על אדם שאיים לפגוע בעצמו. במהלך ניסיון ההרגעה והמניעה, החשוד שפך דלק על אחד השוטרים והצית אותו.

גורם המעורה בפרטים סיפר לחדשות 12: "הגבר שהצית את השוטרים גר בסמיכות לתחנת הדלק. הוא הגיע עם בקבוק במטרה למלא דלק, ולאחר שנמנע - החל להשתולל. הוא לקח דלק מאדם שתדלק את רכבו בכוח, רץ לכיוון ביתו - שם נתקל בשוטרים והצית אותם".