הצעת חוק חדשה שצפויה לעלות לדיון ביום ראשון הקרוב בוועדת השרים לענייני חקיקה מבקשת לשנות את כללי המשחק מול הסתדרות המורים וארגון המורים העל-יסודיים.

ההצעה, אותה מקדם יו"ר ועדת החינוך ח"כ צבי סוכות, מציעה לחייב את הארגונים בשקיפות פיננסית מלאה, תוך הגברת הפיקוח על פעולתם.

במוקד הצעת החוק עומד מעמדם המשפטי הנוכחי של ארגוני המורים, המוגדרים כ"אגודות עות'מאניות", מצב שמאפשר להם לפעול תחת חובות דיווח חלקיים בלבד.

הצעת החוק המתגבשת דורשת להעביר את סמכויות הפיקוח לרשם העמותות במשרד המשפטים, דבר שיביא לשקיפות מלאה של הדוחות הכספיים ולהתנהלות לפי כללי מנהל תקין.

ההצעה מגיעה בעקבות דיונים סוערים שנערכו בוועדת החינוך של הכנסת, שהעלו טענות על היעדר פיקוח על כספי הציבור שמועברים להסתדרות המורים. לאחרונה הודה בכיר במשרד החינוך כי המדינה מעבירה מיליוני שקלים להסתדרות המורים ללא מנגנון בקרה אפקטיבי.

לדברי ח"כ סוכות, “לא ייתכן שבמדינת ישראל של 2026 גופים ציבוריים עתירי כוח וכסף יפעלו לפי חוק עותומאני מ־1909, בלי חובת דיווח, בלי פיקוח ובלי שקיפות. מה שלא היה מתקבל על דעתנו מחברה פרטית - לא יכול להיות מקובל כשמדובר בגוף שפועל בשם ציבור המורים ומקבל כספי ציבור.

המורים עצמם זכאים לדעת כיצד מנוהל הארגון שמדבר בשמם. שקיפות היא לא איום - היא הגנה. מי שאין לו מה להסתיר, לא אמור לפחד מפיקוח. אם הסתדרות המורים וגופים דומים מבקשים להשפיע על מדיניות לאומית, הם חייבים לעמוד בסטנדרטים בסיסיים של אחריות ציבורית".