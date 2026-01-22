שופטת בית המשפט העליון גילה כנפי-שטייניץ התירה לפרסם כי "הקצין המתחזה" שחדר לחמ"לים בתחילת המלחמה ואסף מידע סודי שעבר לגורמים שאינם מוסמכים הוא עו"ד אסף שמואלביץ'.

כנפי-שטייניץ דנה בערעור של שמואלביץ' על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע לחשוף את שמו.

לפי כתב האישום שהוגש נגדו שמואלביץ' התחזה לקצין מילואים וחדר למפקדות ולחמ"לים רגישים בפיקוד דרום. הוא טען כי ביצע את המעשים "בשל רצונו לסייע בימים הראשונים למלחמה".

משפחתו של שמואלביץ' מסרה: "עם הסרת חלק מצו איסור הפרסום, בלון הריגול התפוצץ ויצא ממנו כל האוויר. אסף, במקרה הרע, ביצע עבירת ביטחון מידע, שעליה היה צריך לעמוד לדין משמעתי במסגרת הצבאית וכי מדובר במקרה קלאסי של אכיפה בררנית. כעת ברור כי המעשים שביצע היו במסגרת תפקיד שהמפקד שלו מהסדיר הסמיך אותו. העברת המידע המסווג שיוחס לו, נעשה על ידי הצד השני בשיחה או שמדובר במידע גלוי מבולמס. הגורמים איתם דיבר היו בעלי סיווג גבוה מיחידות מסווגות בצבא או במסגרת בטחונית אחרת.

חשוב לנו להדגיש כי לצדו של אסף עומדת חוות הדעת הרפואית שקבעה, בהסכמת המדינה, כי הוא לא כשיר בעת האירועים. אבל, אסף בחר להמשיך ולנהל את המשפט על מנת להגיע ליום הזה, וגם לסופו של ההליך המשפטי שבו הוא ייצא זכאי ויוכח מעל לכל ספק שהאישומים שיוחסו לו היו מנופחים ומופרכים", לשון תגובת המשפחה.

סגן השר אלמוג כהן שפעל בפרשה הגיב: "רק" 838 ימים לקח למנותקי העליון להכריע בסוגיה הקשה של התרת שמו של הנאשם בריגול בפיקוד דרום, אסף שמואלביץ'. אותו אסף, שהגיע בימים של ה-07.10 עם פלאפון כדי להקליט, לתעד ולצלם מתוך ה"בור" בפיקוד דרום חומרים רגישים ביותר, הוא רק קצה הקרחון באותה פרשה. אמשיך להילחם כדי לחשוף את כולה- מי היו מפעיליו, מה היה רצונו, למה שמו של יאיר גולן היה כתוב במחברתו ואף דיברו בטלפון. אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר. עם ישראל זכאי ורוצה לדעת מי הפקיר אותנו ואת כל האשמים לדין מאחורי סורג ובריח עד יומם האחרון".