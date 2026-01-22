בהתאם להנחיית שר הביטחון, ישראל כ"ץ, נחתם תיקון לצו הביטחון המיועד להיאבק בתופעת שריפות הפסולת ביהודה ושומרון.

הצו ייאכף באופן מיידי ויכלול אמצעים דרסטיים ותחולה רחבה על אמצעים המשמשים להובלת פסולת, הצתות והשלכת פסולת בלתי חוקית.

הצו המתוקן מאפשר לאכוף אמצעים כמו תפיסה והחרמת רכבים וציוד המשמשים לעבירות אלו, במטרה להרתיע את העבריינים ולמנוע את זיהום האוויר ואת פגיעות הבריאות הנגרמות כתוצאה מכך.

בסביבת השר כ"ץ ציינו כי "המהלך נועד לשמור על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל ולסכל את הנזק הבריאותי שהשריפות גורמות לאזרחי המדינה".