חברי בית הנבחרים הרפובליקנים של מדינת אריזונה בארה"ב פירסמו הודעה רשמית ובה הודיעו על קידום חוק המכיר בריבונות ישראל ביהודה ושומרון והמחייב שימוש בשם ההיסטורי "יהודה ושומרון" במסמכים רשמיים של המדינה.

יוזם הצעת החוק הוא חבר בית הנבחרים דיוויד ליווינגסטון, זאת לאחר שקיים סיור עומק בשומרון עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן ושמע ממנו על החשיבות החלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

בין השאר כתבו חברי בית הנבחרים הרפובליקנים של אריזונה בעמוד הרשמי שלהם: "יהודה ושומרון אינם מושגים מופשטים. הם מרכז ההיסטוריה, האמונה והזהות הלאומית היהודית. לשפה יש חשיבות. כאשר ממשלות מאמצות טרמינולוגיה שמטרתה לנתק את הקשרים היהודיים מארץ ישראל, הן בוחרות בפוליטיקה על פני האמת. הצעת החוק מאשררת את ההיסטוריה, את התנ"ך ואת הערכים שעיצבו הן את הציוויליזציה המערבית ואת ערכי ארצות הברית".

המהלך מתקיים במדינת אריזונה, שבה מכהנת המושלת קייטי הובס מהמפלגה הדמוקרטית, ומדגיש את התמיכה הגוברת בקונגרסים ובבתי מחוקקים ביוזמה להעברת החוק המכיר ביו"ש.

יוזם החוק, חבר הקונגרס דיוויד ליווינגסטון, אמר כי "יהודה ושומרון שזורים לכל אורך התנ"ך. האמת חזקה מכל מהלך פוליטי, ולכן אנחנו רואים גל הולך וגובר של מי שדורשים לקרוא ליהודה ושומרון בשמותיהם ההיסטוריים והאמיתיים".

דגן השיב "יהודה ושומרון היא ארץ התנ"ך והבסיס להיסטוריה ולערכים של העם היהודי. המאבק על הריבונות איננו רק ביטחוני אלא גם מאבק על האמת מול שקרים שמנסים להציג את ארץ אבותינו כ’כיבוש’. ריבונות ביהודה ושומרון היא הכרה בצדק ההיסטורי, ומתוך הצדק הזה מגיע גם הביטחון של מדינת ישראל. מי שמחזק את הקשר שלנו ליהודה ושומרון מחזק את ישראל והעולם כולו".