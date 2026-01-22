עשהאל באב"ד, לוחם בגדוד המילואים "נצח ישראל" שנפצע לפני מספר חודשים ברצועת עזה, נפטר הבוקר (חמישי) לאחר התדרדרות במצבו הרפואי. הלווייתו תתקיים היום בשעה 15:00 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל.

באב"ד שירת בפלוגה ד' של הגדוד ונפצע לפני מספר חודשים במהלך פעילות מבצעית ברצועת עזה, בעת שהיה מסופח לצוות באוגדת עזה. לאחר שחווה שיפור משמעותי במצבו ואף מעבר לשיקום, בשבוע האחרון התדרדר מצבו.

באב"ד הותיר אחריו את אשתו חגית וילדיו תמר, שי, אילה, גלעד ונגה. הוא היה אמור לחגוג בעוד שבועיים את יום הולדתו ה-39.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, ספד לו: "עשהאל הי"ד היה לוחם אמיץ שפעל בקו הקדמי של הלחימה בעזה, ונפצע במתקפה נפשעת של מחבלי חמאס לאחר הפסקת אש שהופרה פעם אחר פעם".

"גם לאחר שנפצע קשה, המשיך להיאבק בגבורה על חייו במשך חודשים ארוכים, מתוך אמונה גדולה, נחישות ואהבה עמוקה למשפחתו ולעם ישראל. עשהאל מייצג את רוח האחריות והמסירות של דור הלוחמים שלנו, את הנכונות לשאת בעול גם במחיר האישי הכבד ביותר.

"בשם כל תושבי בנימין אני שולח תנחומים עמוקים לרעייתו חגית, לילדיו תמר, שי, אילה, גלעד ונגה, ולמשפחתו כולה. זכרו ומסירותו ילוו אותנו בדרכנו, ויחזקו את מחויבותנו לעמוד יחד, באחדות ובאמונה, מול כל אתגר שניצב בפני עם ישראל".

ביישובו ספדו וסיפרו כי, "עשהאל נלחם בגבורה בעזה בהריסת מבני הטרור תוך סיכון מתמיד, ולא פחות מכך נלחם בחודשים האחרונים את מלחמת השיקום. עם פציעה קשה מאוד וכאבים איומים הוא עשה כל שביכולתו להשתקם ולשוב למשפחתו, תוך אמונה, נחישות מדהימה להילחם גם בחזית הזאת וקבלת הדין".

"אנחנו כל כך עצובים שמאבקו העיקש הסתיים היום והוא השיב את נשמתו הטהורה לבורא. מחבקים את חגית והילדים שעמדו בגבורה ובאופטימיות לצידו בחודשים הקשים".