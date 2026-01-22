נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס הבוקר (חמישי) לבקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך דבריו בכנס הפורום הכלכלי בדאבוס.

"הבהרתי פעמים רבות, ואנשים פשוט לפעמים נוטים לפספס. על פי החוקים והקווים המנחים שלנו, כל בקשה כזאת חייבת לעבור הליך מסוים. וברגע זה, הבקשה צריכה לעבור הליך של איסוף חוות דעת שונות על ידי הגופים הרלוונטיים במשרד המשפטים. איני יכול להפר זאת, משום שעליי לפעול בהתאם לכללים", הבהיר הרצוג.

הוא הוסיף "אמרתי שוב ושוב שאני מכבד מאוד את הנשיא טראמפ. וכמובן שיש לנו מערכת משפטית משלנו, ואני אפעל במסגרת מה שהיא מאפשרת. אני חייב לומר שאמרתי בשנים האחרונות שהתיק המשפטי, שראש הממשלה נתניהו עומד במרכזו, היה צריך להיפתר ובהסכמה, משום שיש לו השפעה שלילית על המערכת שלנו, ואני חושב שצריך למצוא פתרונות. את היתר אשאיר להליך, משום שבסופו של דבר אפעל ואקבל את החלטותיי באופן עצמאי, בהתאם לכללים, לחוק ולמצפוני. וזה מה שאני יכול לומר ברגע זה".

"אמרתי בעבר כמה פעמים שהיה צריך להגיע להסדר בתיק הזה. אמרתי זאת לציבור הישראלי. זה לא הגיע לידי מימוש. ולכן הגיע התהליך של בקשת החנינה - וגם המכתב והבקשה של הנשיא טראמפ, שאותו אני תמיד מכבד - אך אני פועל כראש המדינה הישראלית", סיכם הרצוג.