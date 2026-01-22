ראש ישיבת עתניאל, הרב בני קלמנזון, אביהם של אלחנן הי"ד ומנחם, גיבורי ישראל, התארח בועידת ערוץ 7 בירושלים והביע עמדה נחרצת ותקיפה ביחס לחוק הגיוס המתגבש בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

"החוק לא מתחיל תהליך אלא נועל תהליך", קובע הרב קלמנזון. "החוק מעודד כל ראש ישיבה בסכומי כסף עצומים לדווח על מי שלא לומד כלומד. הפיתוי לא נורמאלי. מדובר בתקצוב ישיר של אלפי שקלים בחודש. כשאתה נותן לעולם החרדי תמריץ כספי אדיר לא להתגייס, אין שום סיבה שראש הישיבה לא יעמוד כחומה בצורה למנוע גיוסים גם של מי שלא פוקדים את הישיבה".

לזאת מוסיף הרב קלמנזון וקובע כי החוק מונע כל ביקורת וכל מציאות שמסכנת ישיבה שמאות תלמידיה לא יתגייסו.

בהתייחס לאמירות של ראשי המגזר החרדי ולפיהן קיימת הסכמה שמי שלא לומד יתגייס, מצנן הרב קלמנזון את ההתלהבות ומספר כי הוא זוכר אמירות אחרות לחלוטין, אמירות לפיהן גם מי שלא לומד יתגייס רק משום שלמד בעברו שנתיים במסגרת המגדירה את עצמה חרדית. לטעמו הדברים רק הלכו והתדרדרו בשנים האחרונות. "בניגוד לעבר דברים נאמרים היום בגלוי ובמפורש. הם אומרים שאף אחד לא יגוייס בעקבות החוק הזה ואני מקבל את דבריהם".

עוד נשאל הרב קלמנזון אודות ההפגנה שהוא היה ממוביליה ואליה הצטרפו אישים כדוגמת נועם תיבון, יאיר לפיד וגדי אייזנקוט, והחשש העולה מהשתתפות זו שמא בסופו של יום משמשות ההפגנות וההתנגדויות את החפצים בהפלת הממשלה ולא מעבר לכך.

"אם השמאל מגיע להפגנה כלשהי שאני משתתף בה, אני לא יכול למנוע זאת ממנו. הוא לא זומן על ידינו", משיב הרב ומוסיף: "אני שייך לימין הקשה ומעריך מאוד את פועלו של סמוטריץ' בכל הנוגע להתיישבות, אני מגייס כספים ובונה בתים בהתיישבות הצעירה. זה עולמי וזו אמונתי, אבל המפלגה שהצבעתי עבורה בעבר וחלק מתלמידי מצביעים לה - פועלת לקיצור ימיה של הממשלה הזו וגורמת לרוב תלמידי שלא לבחור בהם".

לשאלת המראיין, ברל'ה קרומבי, מה לטעמו של הרב צריך היה השר בצלאל סמוטריץ' לעשות בהיבט הפוליטי, אומר הרב קלמנזון כי "דרוש חוק שלא ימנע גיוס. החוק הזה יצמצם גיוס", וכי "כדי להרוויח עוד חודש או חודשיים של ממשלה שעושה גם דברים טובים מאוד, אנחנו מאבדים את הבחירות".

"החוק הזה ימנע ויצמצם כל גיוס", שב וקובע הרב קלמנזון ומוסיף כי כמו בהסכמי אוסלו גם בחוק זה יש הרבה מילים יפות, אך בפועל אין בו דבר של ממש. "אני חרד לגורל מדינת ישראל".