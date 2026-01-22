המשטרה ביקשה היום (חמישי) להאריך את מעצרן של מרים פרידמן, מנהלת הגן, ומלי שמואל אליהו, סייעת בגן בירושלים, שבו התרחש האסון הקשה בתחילת השבוע.

במסגרת הבקשה, המשטרה מציינת כי החשדות המיוחסים לשתיים כוללים המתה בקלות דעת והשגחה ברשלנות על תינוקות, וכן חשדות נוספים שהתעוררו בעקבות החקירה - התעללות פיזית או נפשית בחסר ישע, תקיפה של חסר ישע בידי אחראי והשארת ילד ללא השגחה.

האסון התרחש ביום שני האחרון בפעוטון בירושלים ונספו בו התינוקות ליה ציפורה גולובנציץ בת השלושה חודשים ואהרון (ארי) כץ בן חצי שנה.

עשרות תינוקות נוספים, בגילאים 4 חודשים עד 3 שנים, פונו לבית החולים במצב קל.

סיבת המוות של שני התינוקות טרם הובהרה באופן סופי, אולם בתחילה עלה חשד כי פחמן חד-חמצני שדלף מאמצעי חימום בגן גרם להרעלת התינוקות.

מאוחר יותר העריכו גורמים במכון לרפואה משפטית כי סיבת המוות הייתה מכת חום והתייבשות, אך הוסיפו כי מדובר בהשערה בלבד.