אחד האתגרים סביב עולם התורה וקיום המצוות הוא התחושה שמדובר בהתערבות מבחוץ. הלימוד מתפרש לעיתים, גם אם לא אומרים כך במפורש, כניסיון להחדיר אלינו תוכן מיובא. תוכן שהוא בוודאי אמת גדולה ומאירה, אבל עדיין הוא נרכש ולא נובע מבפנים. ישנם אמנם ימים יוצאי דופן, שבהם מרגישים פתאום הזדהות ורצון פנימי ללכת עם התורה, אבל אצל רבים מאיתנו מדובר ברגעים חולפים שאינם מחזיקים זמן ממושך. מה גורם לתחושה הזאת, והאם יש מה לעשות כדי להרגיש יותר חיבור והזדהות?

שיעורו השבועי של הרב ראובן ששון שליט"א עוסק בנושא חיוני זה דרך מצוות התפילין, המופיעה לראשונה בפרשה הקרובה. לאחר הצפת לא מעט שאלות סביב המצווה (מה הקשר בין התפילין לציצית, מדוע המצווה מתחלקת בין היד לראש, מה הטעם בהנחת פרשיות מהתורה אם איננו רואים מה כתוב בהן), הוא מבאר את הליבה של המצווה - חיבור בין התורה ללב. דרך הביאור הוא מסביר כי התורה אינה ייבוא חיצוני אלא אמת שטמונה בלבבות, והקשר לקב"ה הוא תכונה פנימית שטבועה בנו - וצריך רק להציף ולהעלות אותה, בין השאר על ידי התפילין.

לאורך השיעור מתבהר כי התפילין אינן תוכן חיצוני שמונחת עלינו, אלא שער לגלות את נקודת הקשר לקב"ה שכבר נמצאת אצלנו פנימה. השיעור מעניק מבט עמוק ומרענן על הנחת התפילין, מצווה כל כך יקרה, שהשגרה היומיומית עלולה לאיים על אורה והדרה.



