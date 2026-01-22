ערוץ "סקיי ניוז" בערבית מדווח על הבנות שהושגו בין חמאס לארצות הברית. לפי מקורות פלסטיניים, בתמורה להכרה בארגון כגוף פוליטי, חמאס יסכים למסור את נשקו ואת מפות המנהרות ברצועת עזה.

המקורות ציינו כי במסגרת ההבנות, "הפסקת השימוש בנשק תאפשר לחלק מהנהגת חמאס, הן הצבאית והן המדינית, לצאת מרצועת עזה תוך הבטחה אמריקנית שישראל לא תפגע בהם בעתיד".

הוא הוסיף כי ארצות הברית הסכימה לשלב מספר שוטרים ופקידים לשעבר של חמאס בניהול "עזה החדשה", בתנאי שיעברו בדיקה ביטחונית ישראלית ואמריקנית.

עוד דווח כי הממשל האמריקני הודיע למתווכים כי לישראל יש הסתייגויות מההבנות, במיוחד לגבי האפשרות שחמאס יישאר מפלגה פוליטית בזירה הפלסטינית.