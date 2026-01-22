השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, עוררה בוקר (חמישי) סערה כאשר אמרה במהלך כנס יום הדמוקרטיה 2026 כי "אחים לנשק פירקו את החברה הישראלית והצבא מבפנים".

כשנשאלה לאחר מכן, האם היא חוזרת בה מאמירתה שאחים לנשק הם "ארגון טרור" התחמקה והשיבה: "תסתכלו בויקיפדיה מה ההגדרה של ארגון טרור".

הדברים נאמרו במסגרת שיח בשניים עם פרופ' ליאור זמר, דיקן בית ספר הארי רדזינר למשפטים באוניברסיטת רייכמן.

ח"כ אפרת רייטן הביעה את התנגדותה לדבריה של השרה בפאנל שלאחר מכן, ואמרה: "לקרוא לאזרחים במדינת ישראל ארגון טרור - זו בושה. אנשים שמנהלים היום את המדינה והביאו את האסון הכבד ביותר, יושבים וקוראים לאזרחים משרתים כך - זה בלתי נתפס. צריך למחות ולגנות את זה בכל פה. אי אפשר לעבור על זה לסדר היום".