צלקות הן הרבה יותר מסימן על העור. עבור רבים הן תזכורת יומיומית לכאב, לאירוע אלים, לתאונה או לתקופה אישית מורכבת. ישבנו לשיחה צפופה עם אוניל זאבי ושרון סעידיאן, המומחים הבכירים מחברת ORGA "בית הרופאים", כדי להבין איך טכנולוגיית הלייזר החדשה מסייעת לטפל במה שנחשב עד לא מזמן למורכב מאוד, ומדוע כבר אין צורך לחכות לחורף כדי להתחיל.

לכולנו יש סימנים על הגוף. לחלקנו זו צלקת קטנה מנפילה באופניים כשהיינו ילדים. אבל עבור קבוצה מסוימת באוכלוסייה, צלקות הן עדות אילמת לטראומה. צלקות בולטות (קלואידים) שלא מפסיקות להציק, סימנים שנותרו לאחר קטטה, או צלקות של פגיעה עצמית שמנסים להסתיר בכל מחיר. במשך שנים, התשובה של הרפואה האסתטית למקרים המורכבים האלו היתה מוגבלת.

אבל בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי. הטכנולוגיה עשתה קפיצת מדרגה, ומכשירים שנראו פעם כמו מדע בדיוני הפכו למציאות יומיומית. כדי להבין את הבשורה, הגענו לקליניקה של ORGA, בית הרופאים, שם פגשנו את אוניל זאבי ושרון סעידיאן, דמויות מוכרות ומוערכות בעולם האסתטיקה הרפואית, לשיחה כנה על לייזר, על עור ובעיקר על אנשים.

מעבר לפני השטח: הפסיכולוגיה של הצלקת

כשאוניל זאבי מדברת על המטופלים, העיניים שלה משדרות קודם כל דיסקרטיות והבנה. "חשוב להבין", היא פותחת, "כשמישהו נכנס אלינו לקליניקה ב ORGA עם צלקת מפציעה או חתכים, הוא לא מביא איתו רק פגם אסתטי, אלא סיפור חיים. יש לנו מטופלים שסוחבים זכר לאירוע שהם רוצים לשים מאחוריהם. המטרה של שרון סעידיאן ושלי היא לא רק לטפל בעור, אלא לסייע להם לסגור מעגל ולהשתחרר מהעול הזה".

עד לפני כמה שנים היה נהוג לחשוב שצלקת קלואידית או טראומטית היא גזירת גורל. מה השתנה?

"התפיסה הזו שייכת לעבר", מסבירה אוניל, המומחית הבכירה במרכז. "היום אנחנו בעידן של שיקום רקמות. הטכנולוגיות בבית הרופאים, ובפרט מכשירי הלייזר שאוניל זאבי ושרון סעידיאן הטמיעו, עובדות לעומק. קרן הלייזר מסייעת לפרק את הרקמה הקשה והעבה, לשטח צלקות בולטות ולעודד יצירת עור בריא יותר. אני למעשה עוזרת לעור לשקם את עצמו".

האתגר האמיתי: צלקות קלואידיות ופגיעה עצמית

אחד הנושאים המורכבים ביותר הוא הטיפול בצלקות קלואידיות (רקמה צלקתית שגדלה פרא) וצלקות חתך (פגיעה עצמית). אלו צלקות שלעיתים מגרדות, כואבות ובולטות מאוד לעין.

האם באמת אפשר לשפר צלקות קשות כל כך?

"בהחלט כן, והתוצאות שאנחנו רואים מרגשות", קובעת אוניל בביטחון. "צלקת קלואידית היא תגובה לא מאוזנת של הגוף. בטיפול הלייזר שמובילים אוניל זאבי ושרון סעידיאן ב ORGA, אנו פועלים לוויסות הרקמה, להשטחת הבליטה ולהבהרת האדמומיות האופיינית. במקרים של צלקות חתך, המטרה היא לטשטש את התבנית המוכרת שמעוררת שאלות לא רצויות. הגוף מגיב לטיפול, הרקמה מתרככת, והמראה הופך להרבה פחות בולט. זה תהליך שדורש סבלנות, אבל השינוי באיכות החיים הוא עצום".

טכנולוגיה שרואה אותך

אחד הדברים שמבדילים את הגישה של שרון סעידיאן ואוניל זאבי הוא ההתאמה האישית למקרים מורכבים. "צלקת מאירוע אלימות או תאונה היא לא צלקת רגילה", הם מדגישים. "הרקמה עבה יותר, ולעיתים יש שינויי גוון חזקים. הטעות הנפוצה היא לטפל בהן כמו בצלקת שטחית".

ב ORGA משתמשים במערכות משולבות המטפלות גם בגוון (אדום, סגול) וגם במרקם (בליטה, שקע). אוניל זאבי ושרון סעידיאן בונים תוכנית טיפול ספציפית לכל מטופל ומטופלת בהתאם לסוג הטראומה שהעור עבר.

האם הטיפול כואב? הרבה אנשים חוששים.

"זו שאלה שאני נשאלת רבות", מחייכת אוניל חיוך מרגיע. "אנחנו עושים הכל לנוחות המטופל. נעזרים בחומרי אלחוש, ומערכות הקירור בלייזרים הן מתקדמות מאוד. מורגש עקצוץ או חום, אך זה נסבל בהחלט. יש זמן החלמה קצר, אדמומיות וקילוף קל, סימן שהעור מתחדש. אני והצוות מלווים אתכם ברגישות לאורך כל הדרך".

זמינות מלאה: טיפול ללא תלות בעונה

בניגוד למיתוסים ישנים, אוניל זאבי מבהירה כי הטיפול אינו מוגבל לחורף בלבד. "הטכנולוגיות המתקדמות שלנו מאפשרות לבצע טיפולים בטוחים ואפקטיביים לאורך כל השנה, גם בקיץ הישראלי", היא מסבירה. "אין צורך לעצור את החיים או להמתין. הפרוטוקולים שפיתחנו ב ORGA מותאמים לכל עונה, כך שניתן להתחיל את תהליך הריפוי בכל רגע נתון ללא חשש, כמובן תוך הקפדה על ההנחיות שלנו".

מעבר לטכנולוגיה: הבית

במהלך הראיון מודגשת חשיבות המקום. ORGA בית הרופאים חרט על דגלו סטנדרטים גבוהים ודיסקרטיות מוחלטת.

"יש מקומות שמבטיחים הבטחות שווא", אומרת אוניל ברצינות. "אבל כשמדובר בצלקות קלואידיות או טראומטיות, חייבים יד מיומנת. טיפול לא נכון יכול להחמיר את המצב. עבור אוניל זאבי ושרון סעידיאן, האבחון הוא קריטי. היושרה המקצועית והשמירה על פרטיות המטופל הן מעל הכל".

תחילת הדרך החדשה שלכם

לסיום, שאלנו את אוניל מה המסר למתלבטים.

"אל תשלימו עם המצב. אני פוגשת אנשים שסוחבים 'מזכרות' כואבות על הגוף וחושבים שזהו זה. הטכנולוגיה מאפשרת לשפר את מראה הצלקת ולטשטש את הזיכרון הוויזואלי. בואו לייעוץ אצל אוניל זאבי ושרון סעידיאן, תבינו את האפשרויות. לעיתים סדרת טיפולים משנה לא רק את העור, אלא את הביטחון העצמי כולו".

היציאה מ ORGA מלווה באופטימיות. אם פעם צלקות קשות היו חותמת קבועה, היום הן אתגר טכנולוגי בר טיפול. עם המומחיות של אוניל זאבי ושרון סעידיאן והציוד המתקדם, הדרך לעור אחיד יותר קצרה מתמיד.

